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Новости

«ЛЕГПРОМФОРУМ-2021»: РОССИЙСКИЙ ЛЕГПРОМ В МЕЙНСТРИМЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 9.2.2021 1 – 4 марта в г. Москве (ЦВК «Экспоцентр») состоится «Российская неделя текстильной и легкой промышленности – 2021». Мероприятие традиционно организуют Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и АО «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей, в сотрудничестве с IAF (International Apparel Federation) и профессиональными ассоциациями текстильщиков Италии,… Подробнее…
Предварительная программа продаж АК Русьпушнина 4.2.2021 Русьпушнина опубликовала даты проведения аукциона в 2021 Аукцион пройдет в режиме он-лайн, при этом осмотр шкурок можно будет провести в зале осмотра до аукциона. Даты проведения аукциона: Осмотр – 7, 8, 9 февраля Торги – 10 февраля   Количество товара выставляемого на торги: Шкуры дикого соболя – 70 000 (всего) Из них: Баргузинский 67 500… Подробнее…
Совместный февральский аукцион АО Союзпушнина и БАК Русский Соболь 4.2.2021 Опубликована окончательная программа торгов АО Союзпушнина и БАК Русский Соболь Аукцион пройдет с 8 по 12 февраля 2021 г. Осмотр: 8-10 февраля Торги: 11-12 февраля Просмотровый зал будет открыт для просмотра, сами торги пройдут в режиме on-line. Программа: 11 февраля 2021 – соболь промысловый (дикий) 12 февраля 2021 – соболь промысловый (дикий), куница, клеточный соболь, норка, лиса,… Подробнее…
Торги на Американской норковой бирже в Апреле 2021 3.2.2021 Американская Норковая Биржа / American Mink Exchange проведет свой следующий аукцион в апреле По поступившей информации AME активно готовятся к предстоящему сезону и заготавливают пушнину ударными темпами. Вероятнее всего аукцион пройдет в формате on-line из за COVID-19 с использованием платформы для торгов аналогичную Kopenhagen Fur. Вот предварительная информация по предложению меха на апрель 2021: American Pastel:… Подробнее…
Предварительная программа торгов Союзпушнина на февраль 2021 28.1.2021 АК Союзпушнина опубликовала предварительную программу торгов На торгах в феврале 2021 года будет выставлено: 160 000 шкур соболя 110 000 шкур промыслового соболя 50 000 шкур промыслового соболя 16 000 шкур куницы Так же будут выставлены шкуры клеточной норки и песца (количество уточняется). Торги пройдут на площадке Союзпушнина совместно с Байкальской Аукционной Компанией “Русский соболь”.… Подробнее…
Предварительная программа торгов мехами Kopenhagen Fur 28.1.2021 Пушно-Меховой аукцион Kopenhagen Fur проведет торги пушниной 23 февраля 2021   Датский пушной аукцион пройдет в формате on-line 23 февраля 2021 года. Покупатели будут иметь возможности ознакомиться с коллекцией очно20-22 февраля, если не будут введены особые меры в связи с коронавирусной инфекцией. Предложение на аукцион будет составлять около 2 миллионов шкур норки, из них :… Подробнее…
Программа пушно-меховых торгов SAGA FURS Март 2021 28.1.2021 SAGA FURS назвала даты проведения торгов в Марте 2021   Инспекция товара будет проводится с 24.02.2021 по 02.03.2021 Торги пройдут с 03.03.2021 по 10.03.2021   Предварительно торги пройдут в режиме on-line/ Подробнее…
SAGA FURS результаты торгов Декабрь 2020 28.1.2021 Рост стоимости пушнины на Декабрьском on-line аукционе в Финляндии составил от 30 до 80%   17.12.2020 завершился очередной аукцион в Финляндии SAGA FURS. Конкуренция на различные виды меха достигала такого масштаба, что по некоторым позициям цены выросли до 80% + . Необходимо отметить, что количество проданной пушнины так же около 80%, а продажи норки в… Подробнее…

Аксессуар Фур

Изделия из натурального меха – это то, без чего вы не сможете провести нашу русскую зиму. Такие изделия модные, изысканные и роскошные. Альтернативу им найти практически невозможно. Наши женщины достойны одеваться в настоящие, драгоценные меха, которые не только согреют в трескучие морозы, но и притянут к их обладательнице восхищенные взгляды прохожих.

Миссия компании

Наша компания «Аксессуар Фур» существует на рынке натурального меха, вот уже больше 10 лет. Наша основная деятельность заключается в поставках качественного сырья, мехово-пушных полуфабрикатов и производстве изделий и аксессуаров из натурального экологически чистого меха.

В каталоге «А-Фур» в широком ассортименте представлены меховые шапки женские, мужские и детские, а также вы можете заказать индивидуальный пошив шубы в исполнении квалифицированных опытных специалистов, которым доступны любые технологии.

Преимущества ателье меха «Аксессуар Фур»

В России изделия из натурального меха – это не столько стремление к роскоши, сколько насущная потребность, поскольку сильные морозы – не редкость для большей части территории страны. При этом нет необходимости ехать за меховыми изделиями за границу – отечественные производители могут предложить просто роскошный выбор.

Вся работа выполняется строго по всем нормам и правилам. Скрупулёзная работа над каждым изделием – одна из граней деятельности фирмы «Аксессуар Фур».

Мы работаем только с надежными поставщиками мехово-пушных полуфабрикатов, все сырье закупается на мировых аукционах (Союзпушнина, Фур Харвестерс, NAFA, Сага Фур, Американская Легенда, Kopenhagen Fur) или на животноводческих фермах РФ, Канады и в других странах.

Наша компания «Аксессуар Фур», является одним из крупнейших изготовителей головных уборов из натурального меха России. При этом мужская или женская меховая шапка всегда отличается изяществом формы, профессиональным пошивом и высоким качеством выделки меха независимо от его ценности. Готовые головные уборы от фабрики «Аксессуар Фур» подвергаются обязательной сертификации и соответствуют ГОСТ 10325-2014, а также ТУ 017/2011.

Особенности нашей компании

Натуральные меха – это классика, которая, как известна, никогда не выходит из моды. Качество и прочность этого сырья задает сама природа, но, чтобы полезные свойства меха не были утрачены, необходим правильный подход. Грамотная обработка меха – это залог качественного изделия, от этого зависит конечный результат. Мы гарантируем высокое качество своего товара, опираясь на многолетний опыт наших сотрудников.

Новый продукт от компании «Аксессуар Фур» — меховые головные уборы на гусином пухе и с водонепроницаемой подкладочной тканью «FITSYSTEM».

Одной из главных коллекций «Аксессуар Фур» считается классическая модель головных уборов в богатой цветовой палитре с применением различных инноваций.

  • Женские меховые головные уборы от «А-Фур» — это неизменная классика и новые формы, в разнообразных цветовых решениях и необычных комбинациях меха.
  • Мужские меховые шапки, кепки и другие модели традиционно изготавливают из меха ондатры, норки, кролика, нерпы, бобра и енота. Но модельеры нашей компании решили отступить от традиций и включили в коллекцию «А-Фур» головные уборы для мужчин из меха финской лисы серебристой, русского волка, американского койота и финского енота, а также эксклюзивную серию из американской блэкгамы и русского соболя, а если Вы ищите шикарные шубы на заказ, можем посоветовать компанию «Русский мех» — много лет они радуют, свою постоянную аудиторию, эксклюзивными пошивами натуральных шуб.

Наше ателье

Также мы можем предложить вам наше меховое ателье по ремонту шуб в Москве, адреса и контакты которого, доступны на сайте в разделе «КОНТАКТЫ». Каждый заказчик получит к себе и к своему запросу личных подход. А на выходе, изделие из меха от компании «Аксессуар Фур». Каждый работник – это профессионал своего дела, который в совершенстве владеет как традиционными, так и новыми технологиями пошива продукции из меха, включая инкрустацию и вязание из меха.

На рынке натурального меха в России работает компания «Аксессуар Фур». Наша основная деятельность базируется на поставках качественного сырья, мехово-пушных полуфабрикатов и производстве изделий и аксессуаров из натурального меха.

В каталоге «А-Фур» в широком ассортименте представлены меховые шапки женские, мужские и детские, а также вы можете заказать индивидуальный пошив шубы в исполнении квалифицированных опытных специалистов, которым доступны любые технологии.

Для тех, кто ищет идеальное меховое ателье в Москве, где заказчикам обеспечен особый личный подход и эксклюзивное изделие из меха на выходе, компания «Аксессуар Фур» подобрала команду профессионалов, которые в совершенстве владеют традиционными и новыми технологиями пошива продукции из меха, включая инкрустацию и вязание из меха.

 

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Наши партнеры

В настоящий момент, наша компания осуществляет розничную продажу головных уборов, только через сеть Instagram. В остальных случаях мы работаем с ателье, дизайнерами, частными мастерами, производствами связанными с мехом, магазинами (в том числе ритейл).

Что бы узнать о наличии и стоимости головных уборов в розницу, можете обратиться к нашему розничному представителю в сети Инстаграм: afur_hats. Кроме того, вы можете купить головные уборы из натурального меха, а так же сувениры под маркой «Аксессуар Фур» у наших партнеров:

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