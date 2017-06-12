Аксессуар Фур

Изделия из натурального меха – это то, без чего вы не сможете провести нашу русскую зиму. Такие изделия модные, изысканные и роскошные. Альтернативу им найти практически невозможно. Наши женщины достойны одеваться в настоящие, драгоценные меха, которые не только согреют в трескучие морозы, но и притянут к их обладательнице восхищенные взгляды прохожих.

Миссия компании

Наша компания «Аксессуар Фур» существует на рынке натурального меха, вот уже больше 10 лет. Наша основная деятельность заключается в поставках качественного сырья, мехово-пушных полуфабрикатов и производстве изделий и аксессуаров из натурального экологически чистого меха.

В каталоге «А-Фур» в широком ассортименте представлены меховые шапки женские, мужские и детские, а также вы можете заказать индивидуальный пошив шубы в исполнении квалифицированных опытных специалистов, которым доступны любые технологии.

Преимущества ателье меха «Аксессуар Фур»

В России изделия из натурального меха – это не столько стремление к роскоши, сколько насущная потребность, поскольку сильные морозы – не редкость для большей части территории страны. При этом нет необходимости ехать за меховыми изделиями за границу – отечественные производители могут предложить просто роскошный выбор.

Вся работа выполняется строго по всем нормам и правилам. Скрупулёзная работа над каждым изделием – одна из граней деятельности фирмы «Аксессуар Фур».

Мы работаем только с надежными поставщиками мехово-пушных полуфабрикатов, все сырье закупается на мировых аукционах (Союзпушнина, Фур Харвестерс, NAFA, Сага Фур, Американская Легенда, Kopenhagen Fur) или на животноводческих фермах РФ, Канады и в других странах.

Наша компания «Аксессуар Фур», является одним из крупнейших изготовителей головных уборов из натурального меха России. При этом мужская или женская меховая шапка всегда отличается изяществом формы, профессиональным пошивом и высоким качеством выделки меха независимо от его ценности. Готовые головные уборы от фабрики «Аксессуар Фур» подвергаются обязательной сертификации и соответствуют ГОСТ 10325-2014, а также ТУ 017/2011.

Особенности нашей компании

Натуральные меха – это классика, которая, как известна, никогда не выходит из моды. Качество и прочность этого сырья задает сама природа, но, чтобы полезные свойства меха не были утрачены, необходим правильный подход. Грамотная обработка меха – это залог качественного изделия, от этого зависит конечный результат. Мы гарантируем высокое качество своего товара, опираясь на многолетний опыт наших сотрудников.

Новый продукт от компании «Аксессуар Фур» — меховые головные уборы на гусином пухе и с водонепроницаемой подкладочной тканью «FITSYSTEM».

Одной из главных коллекций «Аксессуар Фур» считается классическая модель головных уборов в богатой цветовой палитре с применением различных инноваций.

Женские меховые головные уборы от «А-Фур» — это неизменная классика и новые формы, в разнообразных цветовых решениях и необычных комбинациях меха.

Мужские меховые шапки, кепки и другие модели традиционно изготавливают из меха ондатры, норки, кролика, нерпы, бобра и енота. Но модельеры нашей компании решили отступить от традиций и включили в коллекцию «А-Фур» головные уборы для мужчин из меха финской лисы серебристой, русского волка, американского койота и финского енота, а также эксклюзивную серию из американской блэкгамы и русского соболя, а если Вы ищите шикарные шубы на заказ, можем посоветовать компанию «Русский мех» — много лет они радуют, свою постоянную аудиторию, эксклюзивными пошивами натуральных шуб.

Наше ателье

Также мы можем предложить вам наше меховое ателье по ремонту шуб в Москве, адреса и контакты которого, доступны на сайте в разделе «КОНТАКТЫ». Каждый заказчик получит к себе и к своему запросу личных подход. А на выходе, изделие из меха от компании «Аксессуар Фур». Каждый работник – это профессионал своего дела, который в совершенстве владеет как традиционными, так и новыми технологиями пошива продукции из меха, включая инкрустацию и вязание из меха.

На рынке натурального меха в России работает компания «Аксессуар Фур». Наша основная деятельность базируется на поставках качественного сырья, мехово-пушных полуфабрикатов и производстве изделий и аксессуаров из натурального меха.

В каталоге «А-Фур» в широком ассортименте представлены меховые шапки женские, мужские и детские, а также вы можете заказать индивидуальный пошив шубы в исполнении квалифицированных опытных специалистов, которым доступны любые технологии.

Для тех, кто ищет идеальное меховое ателье в Москве, где заказчикам обеспечен особый личный подход и эксклюзивное изделие из меха на выходе, компания «Аксессуар Фур» подобрала команду профессионалов, которые в совершенстве владеют традиционными и новыми технологиями пошива продукции из меха, включая инкрустацию и вязание из меха.