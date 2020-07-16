Private Treaty по шкуркам не проданным на торгах в июле 2020 года будут проведены вплоть до 06 августа 2020 года Аукцион SAGA FURS разместил частное предложение (возможность выкупить мех без аукциона, по индивидуальным условиям). Частное предложение будет действовать с 20 июля и до 06 августа.

Аксессуар Фур

Уже более 10 лет на рынке натурального меха в России работает компания «Аксессуар Фур». Наша основная деятельность базируется на поставках качественного сырья, мехово-пушных полуфабрикатов и производстве изделий и аксессуаров из натурального меха.

В каталоге «А-Фур» в широком ассортименте представлены меховые шапки женские, мужские и детские, а также вы можете заказать индивидуальный пошив шубы в исполнении квалифицированных опытных специалистов, которым доступны любые технологии.

Преимущества ателье меха «Аксессуар Фур»

Профессиональное изготовление продукции из натурального меха – одна из граней деятельности фирмы «Аксессуар Фур», так же работает меховое ателье по ремонту шуб в Москве, адреса и контакты которого доступны на сайте в разделе КОНТАКТЫ.

Мы работаем только с надежными поставщиками мехово-пушных полуфабрикатов, все сырье закупается на мировых аукционах (Союзпушнина, Фур Харвестерс, NAFA, Сага Фур, Американская Легенда, Kopenhagen Fur) или на животноводческих фермах РФ, Канады и в других странах.

«Аксессуар Фур» относится к крупнейшим отечественным изготовителям головных уборов из натурального меха оптом или в розницу, при этом мужская или женская меховая шапка всегда отличается изяществом формы, профессиональным пошивом и высоким качеством выделки меха независимо от его ценности. Готовые головные уборы от фабрики «Аксессуар Фур» подвергаются обязательной сертификации и соответствуют ГОСТ 10325-2014, а также ТУ 017/2011.

Новый продукт от компании «Аксессуар Фур» — меховые головные уборы на гусином пухе и с водонепроницаемой подкладочной тканью FITSYSTEM.

Основой коллекции «Аксессуар Фур» считаются классические модели головных уборов в богатой цветовой палитре с применением различных инноваций.

Женские меховые головные уборы от «А-Фур» — это неизменная классика и новые формы, в разнообразных цветовых решениях и необычных комбинациях меха.

Мужские меховые шапки, кепки и другие модели традиционно изготавливают из меха ондатры, норки, кролика, нерпы, бобра и енота. Но модельеры нашей компании решили отступить от традиций и включили в коллекцию «А-Фур» головные уборы для мужчин из меха финской лисы серебристой, русского волка, американского койота и финского енота, а также эксклюзивную серию из американской блэкгамы и русского соболя.

Для тех, кто ищет идеальное меховое ателье в Москве, где заказчикам обеспечен особый личный подход и эксклюзивное изделие из меха на выходе, компания «Аксессуар Фур» подобрала команду профессионалов, которые в совершенстве владеют традиционными и новыми технологиями пошива продукции из меха, включая инкрустацию и вязание из меха.