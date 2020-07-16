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Новости

Союзпушнина объявила о сроках проведения аукциона в сентябре 16.7.2020 Торги Аукциона Союзпушнина планируется провести с 2 по 3 октября, осмотр товара с 29 сентября по 1 октября.   Санкт-Петербургский аукцион Союзпушнина напоминает своим покупателям об участии в сентябрьских торгах. Осмотр товара начнется 29 сентября и продлится до 1 октября, торги пройдут 2 и 3 октября. В коллекции представлены: 130 000 шкур промыслового соболя 30 Подробнее…
Частное предложение меха от SAGA FURS 16.7.2020 Private Treaty по шкуркам не проданным на торгах в июле 2020 года будут проведены вплоть до 06 августа 2020 года   Аукцион SAGA FURS разместил частное предложение (возможность выкупить мех без аукциона, по индивидуальным условиям). Частное предложение будет действовать с 20 июля и до 06 августа.    
Итоги июльского аукциона SAGA 07-20 10.7.2020 Первый очный аукцион после пандемии завершился в Финляндии Уже первый день торгов показал, что ожидать позитивных результатов смысла нет. Это подтвердилось в последствии. В зале было очень мало брокеров в связи с ограничениями из-за COVID 19, но тем не менее первый очный аукцион, это уже позитивный факт. В результате норка была в среднем реализована на Подробнее…
Обзор торгов в Финляндии Июнь-Июль 2020 3.7.2020 5-й день день торгов пушно-меховым сырьем в Финляндии Начало торгов меховыми шкурками  в понедельник 29 июня никаких перспектив относительно роста цены на мех не принесло. Однако, сегодня уже есть понятие, что же происходит и что же нас ждет в дальнейшем. Итак, торги проходят без ажиотажа и это видно по результатам. Самый худший результат неожиданно показали Подробнее…
Выставка CPM переносится на 2021 год 3.7.2020 Крупная международная выставка приняла решение о переносе дат проведения на 2021 год   Еще одно ожидаемое решение было принято оргкомитетом выставки CPM Moscow о переносе осенней выставки на февраль 2021 года. Как и в остальных случаях, решение понятно, правильно и обусловлено заботой об участниках и посетителях. В эпоху коронавируса, проводить подобные мероприятия достаточно опасно, а Подробнее…
Выставка головных уборов ШАПО переносится на 2021 год 30.6.2020 Разумное решение о переносе выставки Сhapeau на 2021 год Сегодня многие из нас получили ожидаемое письмо о принятом решении управления выставки ШАПО на 2021 год. «Уважаемые специалисты отрасли! В связи с введением ограничительных мер, указами Мэра Москвы и Президента РФ в марте-апреле 2020г. по нераспространению коронавирусной инфекции,  была исключена возможность подготовки к выставке,   а так же, Подробнее…
Результаты первого дня торгов на SAGA FURS 30.6.2020 SAGA FURS опубликовала результаты торгово первого дня Как и предполагалось торги шли не очень активно и конечно в этом нет никакой вины аукциона и тем более не связано с качеством коллекции. Но, цифры говорят сами за себя, результат не утешительный. Самцы регулярное норки жемчуг — продажи 8% Самки регулярное норки жемчуг — продажи 9% Самцы Подробнее…
Финальная программа торгов SAGA FURS 07-2020 28.6.2020 Финский пушной аукцион опубликовал финальную программу торгов в июле Ниже можно познакомиться с программой торгов на финском пушном аукционе. Объем выставляемой норки достаточно велик, если смотреть на общее количество. Если же учитывать тот факт, что большая часть выставляемых шкур это североамериканская норка, то все не так уж и впечатляет. Приятным бонусом выступает продажа норки под Подробнее…

Аксессуар Фур

Уже более 10 лет на рынке натурального меха в России работает компания «Аксессуар Фур». Наша основная деятельность базируется на поставках качественного сырья, мехово-пушных полуфабрикатов и производстве изделий и аксессуаров из натурального меха.

В каталоге «А-Фур» в широком ассортименте представлены меховые шапки женские, мужские и детские, а также вы можете заказать индивидуальный пошив шубы в исполнении квалифицированных опытных специалистов, которым доступны любые технологии.

Преимущества ателье меха «Аксессуар Фур»

Профессиональное изготовление продукции из натурального меха – одна из граней деятельности фирмы «Аксессуар Фур», так же работает меховое ателье по ремонту шуб в Москве, адреса и контакты которого доступны на сайте в разделе КОНТАКТЫ.

Мы работаем только с надежными поставщиками мехово-пушных полуфабрикатов, все сырье закупается на мировых аукционах (Союзпушнина, Фур Харвестерс, NAFA, Сага Фур, Американская Легенда, Kopenhagen Fur) или на животноводческих фермах РФ, Канады и в других странах.

«Аксессуар Фур» относится к крупнейшим отечественным изготовителям головных уборов из натурального меха оптом или в розницу, при этом мужская или женская меховая шапка всегда отличается изяществом формы, профессиональным пошивом и высоким качеством выделки меха независимо от его ценности. Готовые головные уборы от фабрики «Аксессуар Фур» подвергаются обязательной сертификации и соответствуют ГОСТ 10325-2014, а также ТУ 017/2011.

Новый продукт от компании «Аксессуар Фур» — меховые головные уборы на гусином пухе и с водонепроницаемой подкладочной тканью FITSYSTEM.

Основой коллекции «Аксессуар Фур» считаются классические модели головных уборов в богатой цветовой палитре с применением различных инноваций.

  • Женские меховые головные уборы от «А-Фур» — это неизменная классика и новые формы, в разнообразных цветовых решениях и необычных комбинациях меха.
  • Мужские меховые шапки, кепки и другие модели традиционно изготавливают из меха ондатры, норки, кролика, нерпы, бобра и енота. Но модельеры нашей компании решили отступить от традиций и включили в коллекцию «А-Фур» головные уборы для мужчин из меха финской лисы серебристой, русского волка, американского койота и финского енота, а также эксклюзивную серию из американской блэкгамы и русского соболя.

Для тех, кто ищет идеальное меховое ателье в Москве, где заказчикам обеспечен особый личный подход и эксклюзивное изделие из меха на выходе, компания «Аксессуар Фур» подобрала команду профессионалов, которые в совершенстве владеют традиционными и новыми технологиями пошива продукции из меха, включая инкрустацию и вязание из меха.

 

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В настоящий момент, наша компания осуществляет розничную продажу головных уборов, только через сеть Instagram. В остальных случаях мы работаем с ателье, дизайнерами, частными мастерами, производствами связанными с мехом, магазинами (в том числе ритейл).

Что бы узнать о наличии и стоимости головных уборов в розницу, можете обратиться к нашему розничному представителю в сети Инстаграм: afur_hats. Кроме того, вы можете купить головные уборы из натурального меха, а так же сувениры под маркой «Аксессуар Фур» у наших партнеров:

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